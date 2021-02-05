عملية تجميل فاشلة تشوه أنف نجمة مشهورة

تستمر عمليات التجميل في التسبب بأضرار غير متوقعة لأصحابها، وكانت قد حذرت ممثلة صينية من مخاطر عمليات التجميل من خلال نشر صور أنفها المتضرر بعد إجراء عملية خاطئة.





ووفقا لشبكة بي بي سي البريطانية، الممثلة والمغنية جاو ليو تعد واحدة من الفنانين المشاهير في الصين حيث لعبت دور البطولة في العديد من الأفلام والبرامج التلفزيونية، وتعد واحدة من النجوم الصاعدة في شرق آسيا، ولكنها خرجت عن دائرة الضوء في الأشهر الأخيرة.





ونشرت على منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة (سينا ​​ويبو) المسموح باستخدامها في الصين، تجربتها وأوضحت أن غيابها الذي دام شهورًا كان بسبب حادثة جراحية تجميلية، تسببت في نخر أنفها أي أن النسيج الموجود في طرفها قد مات.





وشاركت جاو الصور مع متابعيها البالغ عددهم 5 ملايين، مما أثار مناقشات حول الجراحة التجميلية التي تحظى بشعبية كبيرة في الصين، وقالت إن صديقة لها في أكتوبر قدمتها إلى جراح تجميل في عيادة في مدينة جوانزو الجنوبية، وقالت الممثلة إنها قررت إجراء العملية الجراحية على أنفها بسبب اقتراحات بأنها يجب أن تحصل على أنف دقيق، واعتقدت أن هذا سيساعد في تعزيز حياتها المهنية.





وقالت لمتابعيها: "استغرقت العملية 4 ساعات.. اعتقدت أنه خلال هذه الساعات الأربع سأصبح أكثر جمالا.. ولم أكن أتوقع أن تكون هذه الساعات الأربع بداية لكابوس".





وأوضحت انه بعد العملية، شعرت بألم مستمر في أنفها مع وخز واستمر الألم لفترة طويلة برغم أن الطبيب أوضح لها إنها ستتمكن من العودة إلى العمل بحلول ديسمبر أو يناير، ولكن بعد ذلك تفاجأت بان الجلد على طرف أنفها أصبح أغمق وأكثر قتامة ليصبح باللون الأسود وكأنه أنف دمية، حيث وصف الأطباء بأن هذا الجزء من أنفها مات.





ودخلت المستفى مجددا لمدة شهرين وخسرت 400 ألف يوان أي ما يعادل 61800 دولار، في العمل، وفاجئها الاطباء إنه لن يكون من الممكن إجراء جراحة متابعة وترميميه لمدة عام على الأقل بسبب حجم الضرر، ويجب عليها الانتظار سنوات قبل الخضوع لعملية جراحية ترميمية.





وتم تقديم عدد من الشكاوى إلى المكتب حول العيادة منذ أن شاركت السيدة جاو تجربتها، وما زال التحقيق جاري مع الطبيب، وكانت الجراحة التجميلية شائعة لسنوات في الصين، لدرجة أنه في عام 2004، استضافت البلاد مسابقة ملكة الجمال خصيصًا للذين خضعوا للجراحة التجميلية.