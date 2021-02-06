عشمانين في الريس.. «حياة كريمة» تصل نزلة النخل بالمنيا.. والأهالي يطالبون بوحدة صحية ..فيديو

يعيش أهالي قرية نزلة النخل بمركز أبوقرقاص جنوب المنيا حالة من الفرحة؛ بعد اختيارها ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة" في إطار مشروع الريف المصري.





وقال أهالي القرية، إن المبادرة حلم لكل قرية مصرية تريد أن تنعم بالخدمات والحياة الكريمة، خاصةً أن قرى الصعيد كانت محرومة فتراتٍ طويلة من الخدمات الهامة والأساسية.





اِقرأ المزيد









في السياق.. قال محمد خفاجي، شيخ البلد، أمين الوحدة الحزبية بحزب "مستقبل وطن"، إن القرية في حاجة ماسة إلى إنشاء وحدة صحية لخدمة القرية وتوابعها مثل قرى التل وأبو عيسوي والزرابي والسبعين، مؤكدا أن هناك قطعة أرض أملاك دولة تصلح لإنشاء الوحدة الصحية عليها، وتم تسويتها لعدم التعدي عليها.





وأضاف "القرية تحلم أيضًا بتوصيل مشروع الغاز الطبيعي خاصةً أن محطة الغاز الطبيعي تبعد عن القرية بحوالي ٧٠ مترًا فقط وهو ما سيغير الوضع تمامًا داخل القرية، ويقضي على أزمة أسطوانات البوتاجاز".





وأوضح محمد محمود عبد المعز، أحد أهالي القرية، أن الرئيس السيسي جعل للمواطن الفقير حياة كريمة داخل العزب والقرى بعد أن كان يذهب للمدينة ويهجر القرية من أجل الخدمات، فمبادرة الرئيس في مشروع حياة كريمة هي مبادرة من أجل مستقبل أفضل للقري المصرية تغيير معها الحياة داخل القرية فيعيش مواطنيها حياة القرية بروح المدينة.





وأكد أن الرئيس السيسي لم يترك أي محور إلا وكانت له رؤية لمستقبل أفضل حتى أدق التفاصيل وعلى جميع العاملين بالدولة ان يتعلموا معنى العطاء للوطن من الرئيس.





وحول الخدمات التي يحلم بها أهالي نزلة النخل بابوقرقاص، قال "عبد المعز"، إن القرية في أمس الاحتياج إلى وحدة صحية ومكتب بريد وصرف صحي وتطوير منازل الأولى بالرعاية، منوهًا بأن القرية يوجد بداخلها الكثير من أراضي أملاك الدولة التي تصلح لإقامة تلك الخدمات الحيوية.





ولفت سوس منير، أحد أهالي القرية، وكيل مدرسة محفوظ اسلام بنزلة النخل، إلى أن القرية تحتاج إلى مركز شباب أيضًا لاستيعاب الشباب بالقرية، وتوفير ملعب كرة قدم خماسي؛ خاصةً أن الشباب يذهبون أكثر من ٧ كيلومترات حتى يجدوا دورا في اللعب على الملاعب المجاورة، ملمحًا إلى أن القرية تحتاج أيضا إلى رصف الطرق لتسهيل حركة المواطنين.





وقال مصطفى خليل من أهالي القرية إن قرية نزلة النخل يعيش فيها أكثر من ١٧ ألف نسمة ويحتاجون إلى عدد كبير من خدمات التنمية المستدامة والتي تم رصدها ضمن المبادرة.





وأضاف أنه رغم أن القرية تم اختيارها سابقا ضمن مشروع القرى الأكثر فقرا إلا أن حياة كريمة سيوفر لها جميع الخدمات التي نحلم بها وخاصة مشروع الصرف الصحي لينتشل القرية من مشكلة المياه الجوفية، مشيرا إلى أهمية المبادرة في توفير خدمات كان يصعب إدراجها سابقا مثل مشروعات الصرف الصحي





واختتم أن أهالي القرية حددوا احتياجاتهم من خلال اللجان التي تقوم بحصر احتياجات القرى وهي في مشروعات الصرف الصحي والغاز الطبيعي وصرف صحي.



