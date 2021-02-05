عضوة بالشيوخ: إصدار عملة الأطباء له مدلول تاريخى للشعوب

وجهت النائبة سها سعيد أمين مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين الشكر للحكومة على قبول تنفيذ مبادرة تكريم الأطباء بإصدار عملات معدنية خاصة بهم.



وقالت سعيد خلال مداخلة مع إكسترا نيوز، إن أعضاء التنسيقية بمجلس الشيوخ تقدموا بمبادرة تكريم الأطباء مرتين الأولى كانت فى مارس الماضى، ثم عادوا وتقدموا بها مرة أخرى.



وأكدت أمين مجلس الشيوخ، أن العاملين فى القطاع الصحى من أطباء وممرضين، يعملون فى الخطوط الأولى لمواجهة فيروس كورونا لذا هم يتعرضون للخطر.



وأشارت سها سعيد إلى أن إصدار عملات خاصة بالأطباء ليست فقط لتخليد الذكرى وإنما له مدلول تاريخى للشعوب وعلى قدرتهم على التصدى وتخليد حدث معين.

