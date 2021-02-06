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محافظات

اشتهر بخفة دمه.. بائع مناديل شارع ١٥ بسوهاج يُطارده المرض ويحلم بوظيفة

السبت 06/فبراير/2021 - 08:21 ص
بائع مناديل شارع
بائع مناديل شارع ١٥ بسوهاج يُطارده المرض ويحلم بوظيفة
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أنغام الجنايني
بابتسامته الخاطفة للقلوب والجاذبة للأنظار، بكلماته الصادقة وبنظرته الضاحكة الباكية، يُبيع أكياس المناديل للمارة بشارع ١٥ بمحافظة سوهاج.

"اللهي تدخلي طب اللهي تتجوزي تركي اللهي بوعدك بزيارة الحبيب المصطفى"، وسط المحلات التجارية المُتعددة بهذا الشارع يتنقل حسين عبدالراضي، الذي يتماشى في العقد الرابع من العُمر، بين الزبائن مُناشدهم بتلك الكلمات بالشراء منه وإعطاءه جنيهًا واحدًا فقط مُقابل كيس المناديل الواحد.


"انا ليا كذا يوم منزلتش الشغل عشان تعبان مش قادر اتحرك بس دوست على نفسي وقولت لازم اتحمل هجيب منين آكل العيال"، بهذه الكلمات بدأ ابن جزيرة شندويل حديثه مع "صدى البلد" موضحًا أن لديه أربعة أطفال وأن زوجته ربة منزل، ولا عائل لأسرته سواه.

أصاب الأب ذات ال٣٨ عامًا مرض البروستاتا الذي يجعله غير قادرًا على ممارسة عمله اليومي كعادته ويضطره إلى جلسة الفِراش، ولكنه يُجبر على النزول إلى شوارع المحافظة كي يسترزق ويدفع إيجار منزله المُقيم به لوزارة الأوقاف، حيث أنه تابع لها، ما يجعله يبحث عن مال يجمع منه ال٣٠٠ جنيه للإيجار، ثم يجد قوت يومه يومًا بيوم.

ووسط الحديث الذي يدور بين موقع صدى البلد وبائع المناديل حسين عبدالراضي، أقتطع حديثهما صوتًا تملؤه البراءة والتلقائية والعفوية بقول:"ده راجل طيب ونفسي يعلم أولاده زينا ونفسي يكون ليه شغل براتب عشان يترحم من تنمر الناس عليه"، كان هذا الصوت لطفل يبلغ من العُمر ١١ عامًا يُدعى محمد حمدي، تحدث بكل سعادة وسرور عن هذا الرجل الأربعيني مُتمنيًا مُساعدته ومد يد العون له.

طفلًا صغيرًا يسكن في المنزل الذي يقف أمامه بائع المناديل منذ إن بدأ في هذا العمل من عامين أو أكثر، بشارع ١٥، يراه منذ إن كان يبيع حلوى غزل البنات ويشتريه منه، حيث كف الرجل عن بيع هذا المنتج مع بداية انتشار فيروس كورونا المستجد، لخشية الناس شراءه ونقل العدوى لهم من خلالها.

وأختتمَ البائع والطفل حديثهما مُطالبين بمد يد العون لابن مركز جزيرة شندويل وعلاجه من مرضه الذي يشل حركته ويوقفه عن أداء عمله لفترات، وإيجاد عملًا براتب شهري له أو صرف له معاش تكافل حتى يستطع دفع ايجار بيته للأوقاف منه، ومن ثم يأتي بقوت يومه له ولأسرته.
اشتهر بخفة دمه.. بائع مناديل شارع ١٥ بسوهاج يُطارده المرض ويحلم بوظيفة
اشتهر بخفة دمه.. بائع مناديل شارع ١٥ بسوهاج يُطارده المرض ويحلم بوظيفة
اشتهر بخفة دمه.. بائع مناديل شارع ١٥ بسوهاج يُطارده المرض ويحلم بوظيفة
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