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فن

من داخل الاستديو.. سمية الخشاب تستعد لطرح أغنية جديدة

الجمعة 05/فبراير/2021 - 06:41 م
سمية الخشاب
سمية الخشاب
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محمد بدران

نشرت الفنانة سمية الخشاب صورا جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.



وظهرت الخشاب في الصور وهي داخل استديو أثناء تسجيل إحدى أغانيها بإطلالة جذابة، وعلقت قائلة: " أثناء تسجيل أغاني MBC The Masked Singer💃🎤🎹🎧".


وتعد الفنانة سمية الخشاب البالغة من العمر 54 عاما، إحدى النجمات اللاتى قدمن عددا من الأعمال الفنية التى لاقت إعجاب الجمهور، ولكن حياة سمية الخشاب الشخصية مليئة بالأحداث والتفاصيل المختلفة، وإن كانت تبدو قوية فى كل المواقف الصعبة التى مرت بها.


وتزوجت سمية الخشاب خمس مرات قبل زواجها من أحمد سعد، وذلك بحسب تصريحاتها المسجلة بالفيديو عبر العديد من البرامج التليفزيونية، حيث أكدت أكثر من مرة أن شائعات الزواج الزواج تحيطها كثيرا، لكنها لم تتزوج كثيرا كما أشاع البعض وسوف نستعرض لكم في التقرير التالى عدد زيجات الفنانة سمية الخشاب.

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