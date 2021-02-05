ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

النتيجة فورية بعد دقائق .. هولندا تطلق فحصأ جديدا لـ كورونا

الجمعة 05/فبراير/2021 - 06:53 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
Advertisements
شيرين عادل
عرضت فضائية يورونيوز مقطع فيديو رصد فحص عبر التنفس يكشف عن كورونا بطريقة فورية في هولندا  .

يُدخل أحد مراكز إجراء اختبارات كوفيد-19 في أمستردام الهولندية طريقة إضافية للكشف عن الفيروس، عبر التنفس، خلال هذا الأسبوع. وخلال الشهور المقبلة، سيكون متاحًا للهولنديين في مختلف أنحاء البلاد إجراء هذا النوع من الفحوصات ويعطي الاختبار عبر التنفس النتيجة بعد دقائق فقط.

ويمكن لتقنية الفحص عبر التنفس الحسم وإعطاء النتيجة النهائية في 70 بالمئة من الحالات، عبر تحليل النفس، ولكن في ثلاثين بالمئة من الحالات الأخرى، يجب إتباعُ الفحص بفحص آخر (الفحص الكلاسيكي الذي يتطلب عينة من الأنف).

وتقول ريان دي فرايز من شركة بريذومكس المصنعة للمنتج الذي سمي "سيبرونوز" إن "الآلة تحلل محتوى النفس وما فيه من جزيئيات". ثم تضيف "ما يحدث هو أن الناس تنفخ في آلة تحتوي على عدّة أجهزة رصد، وتقوم تلك الأجهزة بأخذ وزن الجزيئيات".

وتتابع دي فرايز قائلة "سريعًا يتم تحويل النتائج إلى منصتنا الرقمية عبر الإنترنت، حيث يتم تحليلها. وعندها تقارن التحاليل ببعضها بناءً على قاعدة من البيانات التي تم تحضيرها قبلًا. وبهذا الشكل نحصل على نتائج خلال ثوانٍ".

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الينابيع الحارة .. استاذ جيولوجيا يكشف أسباب خروج نار من الأرض بالوادي الجديد

بدون وصفة طبيب.. قرار عاجل لـ الغذاء والدواء الأمريكية بشأن فحص كورونا المنزلي

دراسة تكشف علاجا جديدا ضد فيروس كورونا

بجوارهما ٩ كيلو حشيش وار بي جي وجرينوف.. جهود مكثفة لحل لغز العثور على جثتين مدفونتين بصحراء إطفيح

"الصحة الكويتية": رصد إصابة مواطنتين قادمتين من بريطانيا بالسلالة الجديدة لكورونا

بطريقة بشعة.. تحدٍ على «تيك توك» يقود طفلة إلى الموت

ترشيحاتنا

إثيوبيا تعلن عن تطور جديد في بناء سد النهضة.. وقرار عاجل بشأن عملية الملء

الصور الأولى من جنازة عزت العلايلي

وفاة الفنان عزت العلايلي عن عمر يناهز 86 عاما

أول طلعة لمقاتلة بوينج F-15EX الامريكية.. شاهد

هاشتاج بايرن ميونيخ يتصدر تويتر.. وجمهور الأهلي: إحنا مش بنتهدد

المعاشات وفواتير الكهرباء أبرزها.. مفاجأت الحكومة للمواطنين أمام البرلمان في الأسبوع الثالث من المواجهة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

برفقة كلبها.. ياسمين رئيس تتألق بالكاجوال على إنستجرام

طفل يلقى مصرعه أمام والدته في انتحار من الطابق الـ17

خلال 24 ساعة.. دراسة تكشف علاجا للسرطان يحارب كورونا