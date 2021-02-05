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إفريقيا الأولى عالميا.. أعلى نسبة وفيات بكورونا

الجمعة 05/فبراير/2021 - 07:14 م
كورونا
كورونا
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حمزة شعيب
كشفت المراكز الإفريقية لمكافحة الأوبئة والوقاية منها، سبب زيادة الوفيات بفيروس كورونا داخل القارة الإفريقية،  خلال تقرير تم عرضه عبر قناة "يورونيوز".

وقالت المراكز الإفريقية، إن نسبة الوفيات بسبب فيروس كورونا في القارة  أصبحت مقلقة للغاية في وقت أصبحت الوفيات تزداد شيئا فشيئا نحو نسبة تعد أعلى من المعدل العالمي.

وذكر التقرير، أن معدل الوفيات في 54 دولة في القارة الإفريقية 2,6%، بينما يبلغ المعدل العالمي 2,2 %.

وتابع :" عشرين دولة إفريقية بينها جنوب إفريقيا والسودان والكونغو، نسب إصابات بكوفيدـ19 أعلى من المتوسط العالمي، في وقت سجلت زياة لعدد الإصابات في أنحاء أخرى من القارة، وكانت حالات أكثر فتكا من الموجة الأولى للإصابات العام الماضي..

ويدنو عدد الوفيات المؤكدة في إفريقيا جراء الوباء من 100 ألف حالة، من بين عدد جملي يتجاوز 3,6 مليون حالة وفاة.

وقد بدأت لقاحات كوفيدـ19 بالوصول بالفعل إلى القارة، حيث قدمت 16 دولة طلباتها للحصول على 114 مليون جرعة من أصل 670 مليون جرعة، ضمن الحصول عليها الاتحاد الإفريقي من مصادر مختلفة. ويتوقع ان تحصل تلك الدول على لقاحاتها، خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة.


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