غدا.. طرح 380 قطعة أرض سكنية مميزة في 5 مدن جديدة بمرحلة تكميلي

، 7 فبراير 2021. أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن طرح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، 380 قطعة أرض سكنية مميزة، بمساحات تتراوح بين 430 و720 م2، في 5 مدن جديدة، وذلك بدءا من غدٍ، الأحد





والمدن المتاح بها قطع الأراضى هى: (بدر – الفيوم الجديدة – أسوان الجديدة – العاشر من رمضان – برج العرب الجديدة).





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وأوضح وزير الإسكان، أنه يتم طرح تلك الأراضى كمرحلة تكميلية للعملاء الذين لم يتم تخصيص قطع أراضٍ لهم بالطرح السابق والذى تم الإعلان عنه بالصحف بتاريخ (24 – 25)/7/2020، وذلك بشرط عدم سحب جدية الحجز.



