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اقتصاد

غدا.. طرح 380 قطعة أرض سكنية مميزة في 5 مدن جديدة بمرحلة تكميلي

السبت 06/فبراير/2021 - 04:59 ص
أراضى
أراضى
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آمنة عبدالعظيم
أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن طرح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، 380 قطعة أرض سكنية مميزة، بمساحات تتراوح بين 430 و720 م2، في 5 مدن جديدة، وذلك بدءا من غدٍ، الأحد، 7 فبراير 2021.

والمدن المتاح بها قطع الأراضى هى: (بدر – الفيوم الجديدة – أسوان الجديدة – العاشر من رمضان – برج العرب الجديدة).

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وأوضح وزير الإسكان، أنه يتم طرح تلك الأراضى كمرحلة تكميلية للعملاء الذين لم يتم تخصيص قطع أراضٍ لهم بالطرح السابق والذى تم الإعلان عنه بالصحف بتاريخ (24 – 25)/7/2020، وذلك بشرط عدم سحب جدية الحجز.

وأشار الوزير، إلى أن التخصيص سيكون بنظام أسبقية الحجز الإلكتروني (online)، من خلال بنك التعمير والإسكان، مضيفًا أن التفاصيل، وتشمل (شروط الطرح، وأسلوب الحجز، والمواقع، والمساحات، والأسعار، وأسلوب السداد)، ستكون متاحة على الموقع الإلكتروني (www.hdb-reservation.com)، اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 7/2/2021.
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