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مرأة

فستان يكشف مفاتنها.. ميريهان حسين تثير الجدل في أحدث ظهور لها

الجمعة 05/فبراير/2021 - 07:36 م
ميريهان حسين
ميريهان حسين
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نهى هجرس
نشرت الفنانة ميريهان حسين، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام" بإطلالة مثيرة تلفت الأنظار، وتكشف عن جمالها.

وأطلت ميريهان حسين، بفستان طويل ومكشوف من الساقين باللون الأحمر الغامق، كما تميز بتفصيلة مختلفة ولافتة تكشف عن جمالها وأناقتها.

وتركت شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وملفتة تبرز جمالها وأناقتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في الماكياج على اللون الأسود للعيون الذى يبرز جمالها، ووضعت أحمر للشفاه باللون البيج الناعم.

ولم تتكلف بوضع الكثير من الإكسسوارات، واكتفت بوضع قرط باللون الفضي لإكمال ظهورها.
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