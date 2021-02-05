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فن

مع السلامة يا صديقي.. إسعاد يونس تودع عزت العلايلي

الجمعة 05/فبراير/2021 - 07:09 م
صدى البلد
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سيد احمد
ودعت الإعلامية إسعاد يونس، الفنان الراحل عزت العلايلي، الذي توفي صباح اليوم الجمعة، عن عمر ناهز 86 عاما.

ونشرت إسعاد يونس، صورة  للراحل معها، من خلال حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " وعلقت عليها: "مع السلامة يا صديقي".

وأعلن محمود العلايلي، نجل الفنان الراحل، وفاة والده، صباح اليوم، 5 فبراير، عن عمر يناهز 86 عامًا. 

وكتب محمود العلايلي، عبر حسابه على "فيس بوك": «توفى صباح اليوم، والدى، الفنان عزت العلايلي، تقام صلاة الجنازة بعد صلاة العصر بجامع المروة، بجوار مستشفى دريم لاند».

عزت العلايلي شارك عام 1970 في بطولة فيلم الأرض مع المخرج يوسف شاهين، كأحد أهم أدواره، وشارك أيضا في بطولة فيلم الاختيار مع نفس المخرج عام 1971.


وخلال السبعينيات قدم عددا كبيرا من الأدوار المميزة في أفلام: على من نطلق الرصاص، زائر الفجر، السقا مات، اسكندرية ليه"، وفي الثمانينيات" "التوت والنبوت، الطوق والأسطورة، الأنس والجن، صرخة ندم، وغيرها، وقبل أن يبدأ التسعينات بفيلم المواطن مصري أمام النجم عمر الشريف.


مع كما اشتهر أيضا بدوره في فيلم الطريق إلى إيلات مع المخرجة انعام محمد علي، والذي نقل حقيقة ما حدث خلال حرب الإستنزاف إلينا جميعا، جعلنا نشعر بالفخر لما سطرته القوات المسلحة من بطولات. 
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