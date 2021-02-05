لمُشاهدة مباراة الأهلي.. كارثة في سوهاج بسبب كورونا.. صور

رغم تفشي الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد وإصابة الكثير من أهالي وأبناء محافظة سوهاج ، إلا أن العشق الكروي جعلهم يتناسون أمر العدوى ويتجمعون دون خوف لمُشاهدة مباراة الأهلي بالأمس.









التف لفيف من أبناء سوهاج بمختلف الفئات العمرية والاجتماعية بالنادي البحري بالأمس لمُشاهدة مباراة الأهلي والدحيل، دون خشية منهم من الإصابة بالوباء العالمي الجديد، الذي انتشر منذ بداية عام ٢٠٢٠م، بين البلاد وأصاب نجوم ومشاهير المجتمعات العربية والغربية.



