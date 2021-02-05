لمُشاهدة مباراة الأهلي.. كارثة في سوهاج بسبب كورونا.. صور

رغم تفشي الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد وإصابة الكثير من أهالي وأبناء محافظة سوهاج، إلا أن العشق الكروي جعلهم يتناسون أمر العدوى ويتجمعون دون خوف لمُشاهدة مباراة الأهلي بالأمس.
التف لفيف من أبناء سوهاج بمختلف الفئات العمرية والاجتماعية بالنادي البحري بالأمس لمُشاهدة مباراة الأهلي والدحيل، دون خشية منهم من الإصابة بالوباء العالمي الجديد، الذي انتشر منذ بداية عام ٢٠٢٠م، بين البلاد وأصاب نجوم ومشاهير المجتمعات العربية والغربية.
اصطف مواطنو سوهاج بجوار بعضهم البعض دون تباعد جسدي ودون الإلتزام بأي إجراء احترازي لمنع تفشي عدوى كورونا بين صفوفهم، مغرومين باجواء المباراة وانتظار لحظة النصر، دون التفكير بأي شيء آخر سوى ذلك، حتى صحتهم لم تُشغل تفكيرهم للحظات.