نشرة المرأة والصحة.. دراسة تكشف علاجا للسرطان يحارب كورونا.. مخاطر استنشاق بخار المياه على الأطفال

يعمل الثوم كـ

إذا تم تناوله قبل الإفطار مباشرة ، يعمل كمرشح طبيعي وصحي لمعدتك، ولكن يبقى السؤال كيفية تناول الثوم على الريق، وذلك للاستفادة من خصائصه.