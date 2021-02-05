نشرة المرأة والصحة.. دراسة تكشف علاجا للسرطان يحارب كورونا.. مخاطر استنشاق بخار المياه على الأطفال
الجمعة 05/فبراير/2021 - 08:59 م
فيروس كورونا
نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم ابرزها خلال التقرير التالي...
أظهرت دراسة جديدة في معهد كارولينسكا في السويد، تفيد بأن علاج مرضى كوفيد -19 الحاد، باستخدام عقار بيفاسيزوماب المضاد للسرطان؛ قد يقلل الوفيات، ويسرع عملية الشفاء، كما تحسنت المستويات ودرجة حرارة الجسم وعلامات الالتهاب بشكل ملحوظ في المرضى الذين عولجوا بجرعة واحدة من بيفاسيزوماب.
عندما يصاب الأطفال والرضع بالسعال ، فإن والديهم غالبًا ما يجعلوهم يستنشقون بخار الماء
الساخن لأنهم يفترضون أن استنشاق البخار سيخفف من أعراضهم، إلا ان هذا الاعتقاد مضلل، و يمكن أن تشكل هذه الطريقة مخاطر صحية خطيرة على الأطفال.
أثار خبر محاولة انتحار منة عبدالعزيز، فتاة التيك توك، صدمة بين الجمهور، والتي سبق أن أثيرت قضيتها على صفحات التواصل الاجتماعي، عندما أعلنت أنها تعرضت للاغتصاب، وتم القبض عليها إلى أن تم إخلاء سبيلها وحبس المتهمين في القضية. يعمل الثوم كـ مضاد حيوي طبيعي إذا تم تناوله قبل الإفطار مباشرة ، يعمل كمرشح طبيعي وصحي لمعدتك، ولكن يبقى السؤال كيفية تناول الثوم على الريق، وذلك للاستفادة من خصائصه.