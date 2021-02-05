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لديه حس إنساني كبير .. مصطفى بكري: الرئيس السيسي قائد لا يعرف الملل .. فيديو

الجمعة 05/فبراير/2021 - 07:15 م
صدى البلد
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محمود محسن
قال الإعلامي مصطفى بكري إن الرئيس عبد الفتاح السيسي قائد لا يعرف الملل، مؤكدا أن الرئيس تفقد اليوم مشروعات شرق القاهرة التى تربط محاور القاهرة الجديدة بطريق السويس.


وأضاف بكري خلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار عبر فضائية صدى البلد، أن الرئيس تفقد اليوم مركز النقل المتكامل على مساحة 300 فدان بتقاطع طريق السويس مع الدائري.


وتابع مقدم برنامج حقائق وأسرار أن هذا موقف تعودنا عليه منذ عدة اسابيع  أن الرئيس يتابع مشروعات كبرى وعمليات التطوير التى تتم على الدائرى والمحاور المختلفة.


وأشار بكري إلى أن  الرئيس لديه حس إنسانى كبير، مؤكدا أن الرئيس أمر بعلاج حالة إنسانية عرضتها الزميلة عزة مصطفى.
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