تدخل جديد.. برلماني: نائب أمريكي يحاول فتح أبواب الكونجرس أمام الإخوان

قال طارق رضوان رئيس لجنه حقوق الانسان بالبرلمان، إن توم مالينوفسكي، عضو مجلس النواب الأمريكي، يحاول فتح أبواب الكونجرس أمام الإخوان، من خلال محاولة تشكيل مجموعة داخل الكونجرس الأمريكي، لمراقبة وضع حقوق الإنسان في مصر، والسماح لهم بعقد جلسات إحاطة ، ومؤتمرات ، في مباني "الكابيتول هيل".





وأكد رئيس لجنة حقوق الإنسان ، في تصريحات صحفية ، اليوم، أن الأمر الذي يخالف ميثاق الأمم المتحدة، وتعاريفها، أنه لا يحق لأي دولة أن تتدخل بشكل مباشر أو غير مباشر، ولأي سبب كان، في الشئون الداخلية والخارجية لأية دولة أخرى.





وأشار رئيس لجنة حقوق الإنسان إلى أن توم مالينوفكسي يحاول ببساطة، تمكين الجماعة الإسلامية العنيفة في مصر لإعادة لعب لعبتها المخادعة القديمة على الرأي العام وصناع القرار الأمريكيين من خلال التظاهر بأنهم مجموعة من النشطاء السياسيين أو العاملين في المجتمع المدني للترويج لأجندتهم الإسلامية الجهادية.



