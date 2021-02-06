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اقتصاد

ننشر أسعار العملات العربية فى مستهل تعاملات اليوم

السبت 06/فبراير/2021 - 06:01 ص
عملات عربية
عملات عربية
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آمنة عبدالعظيم
ننشر أسعار العملات العربية مقابل الجنيه خلال مستهل  تعاملات اليوم السبت 6 فبراير 2021، وفقا لآخر تحديث للبنك الأهلي المصرى .

وسجل سعر الدينار  الكويتى اليوم، 48.89 جنيه للشراء و 51.96 جنيه للبيع ، وبذلك يفقد 4 قروش من سعر البيع و13 من سعر الشراء مقابل سعره فى بداية الأسبوع الماضى.

كما سجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم 4.10 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع ليفقد قرش واحد من سعرى البيع والشراء بالمقارنة ببداية تعاملات الأسبوع.

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وبلغ سعر صرف الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه اليوم 4.23 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع وتراجع قرش واحد لكلا من سعر الشراء والبيع.

ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصرى نحو 40.41 جنيه للشراء و41.75 جنيه للبيع بانخفاض 5 قروش لسعرى البيع والشراء.

وبلغ سعر صرف الدينار الاردنى 21.75 جنيه للشراء و22.22 جنيه للبيع بتراجع 3 قروش لسعر البيع والشراء .

وسجل الريال العمانى مقابل الجنيه 39.69 جنيه للشراء و 40.88 جنيه للبيع بتراجع قدره 6 قروش بالمقارنة بسعره خلال مستهل تعاملات الأسبوع.

وسجل الريال القطرى مقابل الجنيه 4.01 جنيه للشراء و 4.32 جنيه للبيع، ليفقد 5 قروش من سعر الشراء ويستقر سعر البيع عند نفس مستويات بداية الأسبوع.
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