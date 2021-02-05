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توك شو

الناس مبقتش تسأل الحاجات دي.. داعية توضح طريقة اختيار شريك الحياة.. فيديو

الجمعة 05/فبراير/2021 - 07:22 م
الزواج
الزواج
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شيرين عادل
قالت ريهام محمود الداعية الاسلامية، إن الزاوج  وسيلة فى الحياة لحياة سعيدة  ،  لافتة أن بعض الفتيات ترغب فى الزواج تقليدا لاصحابهن ، أو الرغبة فقط فى الاستقلالية.

وأضافت "محمود" ، خلال استضافتها ببرنامج مساء الورد والمذاع عبر فضائية المحور ،  لافتة أن فقه العبادة يشمل الصيام والصلاة وتأدية ركن الحج ، أما فقه المعاملات يتضمن البيع والشراء ، والزواج ، والطلاق ، مشيرة إلى أن فقه العبادات يكون مع الله أم فقه المعاملات يكون مع الناس معقبة " الناس دلوقتى مبقتش تسأل عن فقه العبادات وأن العريس المتقدم لبنتهم بيصوم أو بيزكى ولا لا "

وأشارت إلى أنه الزواج أصبح فى الوقت الحالى لا يعتمد على السؤال على فقه العبادات  وأخلاق الزوج وإنما يركزون فقط على المعاملات ، لافتة إلى أن الخلق هو الطباع والتى لابد أن تكون حميدة والتى تستمد استقامتها من تأدية الزوج المتقدم لفروض العبادات مع الله. 


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