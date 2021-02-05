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حوادث

الإفراج عن الصحفي محمود حسين صحفي الجزيرة

الجمعة 05/فبراير/2021 - 07:42 م
صدى البلد
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مصطفى الرماح
أكد مصدر أمني أن مصلحة السجون أفرجت عن صحفي الجزيرة محمود حسين بعد قضاء  4 سنوات من الحبس الاحتياطي، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدر أمني. 

ومن جانبه، ذكر المرصد المصري للصحافة والإعلام أنه تم إخلاء سبيل حسين "بتدابير احترازية" ويأتي إطلاق سراحه بعد أسبوعين من إعادة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وقطر.

بعد أربع سنوات من الحبس الاحتياطي بتهمة نشر أخبار كاذبة، أطلقت السلطات المصرية مساء الخميس سراح الصحفي محمود حسين الذي يعمل في قناة الجزيرة القطرية، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدر أمني مصري.

وقال ذات المصدر: "تم إطلاق سراح محمود حسين من دون مزيد من التفاصيل.
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