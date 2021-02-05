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مرأة

بعد ظهور ياسمين صبري بعضلات.. 5 نصائح للفتيات لـ ممارسة الرياضة الصحيحة

الجمعة 05/فبراير/2021 - 08:04 م
ياسمين صبري
ياسمين صبري
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نهى هجرس
مع اقتراب الصيف، تعمل العديد من الفيتيات على التخلص من الوزن الزائد، والحصول على جسم رشيق وممشوق، ولكن البعض منهن يمكن أن يمارس الرياضة بشكل عفوي وثقيل مما يؤثر على شكل الجسم بطريقة خاطئة.

لذلك يجب أن تتبعي بعض النصائح التي تساعدك على التخلص من الوزن الزائد، والحصول على جسم رشيق.

لا يجب اتباع تدريبات القوة التي تقوم ببناء العضلات بشكل كبير، ولكن يمكنك استخدام الدمبلز للحصول على جسم ممشوق، وظهور عضلات بسيطة.

لا يجب الاعتماد على التمارين الرياضية للحصوا على جسم رشيق، ولكن يجب اتباع نظام غذائي سليم وصحى لخسارة الوزن، والحصول على الهدف المطلوب تحقيقه.

إذا كنت تريد بناء العضلات بشكل كبير، فيجب عليكِ تناول الوجبات قبل وبعد التمرين، ولكن للحصول على جسم رشيق يفضل تناول الطعام قبل التمرين وحرقة بشكل نهائي.

استهلاك الدهون بكميات محدودة، الدهون الصحية الموجودة في المكسرات والبذور والسمن والأفوكادو وزيت نخالة الأرز وزيت الأفوكادو غنية بفيتامين هـ، وفيتامين هـ مضاد للأكسدة يساعد في طرد السموم، تحتوي هذه المصادر الغذائية أيضًا على أحماض أوميغا 3 الدهنية ، والتي تساعد في تقليل الالتهاب في الجسم، تساعد هذه الدهون الصحية أيضًا في تعزيز عملية التعافي عندما يكون جسمك مستريحًا.

اتباع رياضة أخرى، يتطلب بناء جسم قوي ومتناسق درجة معينة من الانضباط، ويمكن أن يساعدك التأمل واليوجا في الحفاظ على تركيزك والحفاظ على نمط حياة جيد، ستتعلم تدريب عقلك والتحكم في آلام الجوع والخمول والقلق والعواطف الأخرى التي قد تمنعك من الحصول على النتائج المرجوة قريبًا.

المصدر stylecraze
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