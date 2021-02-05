ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

1900 محضر لمخالفي ارتداء الكمامات وغلق 105 منشآت ببني سويف

الجمعة 05/فبراير/2021 - 08:15 م
غلق منشآت مخالفة
غلق منشآت مخالفة
Advertisements
محمد عبدالحليم
صرح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أن إجمالي ما تم تحريره من محاضر لمخالفي ارتداء الكمامات بلغ 1933 محضرا، والتي تم تحريرها بالتعاون بين الوحدات المحلية والجهات الأمنية، وذلك منذ سريان قرار رئاسة مجلس الوزراء  رقم 2701 في 3 يناير الماضي وحتى اليوم الجمعة ، فيما تم تحرير 18 محضرا لمنشآت لمخالفتها الإجراءات الاحترازية  وفض أكثر من 180 تجمع لسرادقات عزاء وأفراح في أماكن مغلقة ، وغلق 105 مركز من مراكز الدروس الخصوصية خلال تلك الفترة المذكورة. 

جاء ذلك خلال  مناقشته للتقرير الذي عرضه اللواء جمال مسعود السكرتير العام ، بشأن الجهود والإجراءات التي تنفذها الوحدات المحلية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية في مجال متابعة الالتزام بالإجراءات الوقائية خاصة بأماكن تقديم الخدمات مثل المصالح الحكومية ومواقف السيارات والأسواق وغيرها ،وذلك ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة تداعيات فيروس كورونا وتنفيذا لقرارات مجلس الوزراء واللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا ، والتي تشترك في تنفيذها كافة الأجهزة الحكومية  المعنية. 

اقرأ أيضا : 


 حيث أكد المحافظ استمرار متابعة تنفيذ تكليفات مجلس الوزراء فيما يتعلق بتحصيل غرامة فورية على مخالفي الإجراءات الاحترازية والذي بدأ سريان تفعيله "3 يناير الماضي"،بالإضافة إلى الحد من التجمعات في الأماكن المغلقة ومنع إقامة سرادقات الأفراح والعزاء والغلق الكامل لدور المناسبات،والتشديد التام على الالتزام بأعداد محددة في الأفراح،وأن تكون فقط في الأماكن المفتوحة ،مؤكدا على المتابعة الميدانية والتأكيد على الالتزام بالإجراءات ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة تداعيات الفيروس. 


وأكد المحافظ ضرورة الالتزام بقرارات مجلس الوزراء الخاصة بتطبيق الإجراءات الوقائية، حفاظا على سلامة وصحة المواطنين ، مؤكدا على أن النجاح في مجابهة تداعيات أزمة كورونا يستلزم تعاون تضافر الجميع،مشددا على عدم التهاون في تنفيذ توجيهات وقرارات الحكومة. 

ولفت إلى تكليفاته لرؤساء المدن بمتابعة تنفيذ تلك القرارات الحكومية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين لتحقيق الانضباط بالشارع،فضلا عن تعليماته بتكثيف عمل لجان المتابعة الميدانية من الإدارات المعنية بالمحافظة ومجالس المدن والقرى،لتكثيف الحملات على المحال التجارية والأسواق ومواقف السيارات لتطبيق مواعيد الغلق الجديدة واتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال المخالفين وعدم الملتزمين بالمواعيد المقررة. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

تحرير 119 محضرا لمخالفي ارتداء الكمامة.. وغلق 5 مراكز دروس خصوصية ببني سويف

تحرير 129 محضرًا لعدم ارتداء الكمامة وإغلاق 5 سناتر في بني سويف

تحرير 210 محاضر لعدم ارتداء الكمامة وغلق 5 سناتر في بني سويف

105 محاضر لعدم الالتزام بارتداء الكمامات وغلق 5 سناتر للدروس الخصوصية ببني سويف

تحرير 226 محضرا لمخالفي ارتداء الكمامة وغلق 5 مراكز دروس خصوصية ببني سويف

88 محضرا لعدم الالتزام بارتداء الكمامة وغلق 7 مراكز للدروس الخصوصية ببني سويف

ترشيحاتنا

إثيوبيا تعلن عن تطور جديد في بناء سد النهضة.. وقرار عاجل بشأن عملية الملء

عدد أبناء عزت العلايلي.. خروج زوجته من نفس مسجد تشييع جثمانه

حسام موافي: الجلطة حال استمرارها فترة كبيرة تكون مشكلة

هل ترى رجلًا أم كلبًا.. خدعة بصرية تثير حيرة رواد السوشيال ميديا.. شاهد

رئيس نادي بايرن ميونخ: لن أكون مغرورا أمام الأهلي.. وسنأخذ المباراة على محمل الجد

كأس العالم للأندية ..أفضلية للأهلي على البايرن ونتيجة واحدة تحكم تاريخ المواجهات

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لجميع أنواعه.. 3 حلول طبيعية للتخلص من الصداع

بعد ظهور ياسمين صبري بعضلات.. 5 نصائح للفتيات لـ ممارسة الرياضة الصحيحة

فستان يكشف مفاتنها.. ميريهان حسين تثير الجدل في أحدث ظهور لها