اليوم.. بدء التطعيم ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع في كفر الشيخ

أعلن الدكتور أيمن عبداللاه، مدير عام الطب البيطري ب كفر الشيخ ، بدء حملة التطعيم ضد الحمي القلاعية والوادي المتصدع اليوم، السبت، ولمدة شهر بجميع الوحدات البيطرية بالمحافظة، في إطار الحملات المستمرة التي تنظمها الهيئة العامة للخدمات البيطرية للحفاظ على الثروة الحيوانية.‏

‏

عبد اللاه "، خلال بيان، أن عمليات تطهير وتعقيم المنشآت الحكومية ومؤسسات الدولة على مستوى المحافظة مستمرة، مشيرًا إلى تطهير الأكمنة بشكل يومي ورش السيارات المارة بالأكمنة بمداخل ومخارج المحافظة. وأضاف،





وأشار مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، إلى أن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، يتابع بشكل يومي، الحملات التموينية على الأسواق لضبط المخالفين من التجار، وضبط اللحوم والدواجن غير الصالحة.