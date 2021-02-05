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رياضة

محمد صلاح أفضل لاعب أفريقي في العقد الأخير

الجمعة 05/فبراير/2021 - 08:01 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
أعلن الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء IFFHS، اليوم الجمعة، عن اختيار محمد صلاح جناح نادي ليفربول الإنجليزي، كأفضل لاعب في القارة الأفريقية في العقد الأخير ٢٠١١-٢٠٢٠٢.

واختار الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء، محمد صلاح كأفضل لاعب في القارة الأفريقية، يليه زميله السنغالي ساديو ماني.

وحل الجزائري رياض محرز، جناح نادي مانشستر سيتي الإنجليزي في المركز الثالث.

يذكر أن محمد صلاح قاد ليفربول للتتويج ببطولة الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، ودوري أبطال أوروبا عام ٢٠١٩.

وانتقل محمد صلاح لليفربول عام ٢٠١٧، قادما من روما الإيطالي مقابل ٤٢ مليون يورو.
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