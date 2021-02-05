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فن

خسرنا فنانا عظيما.. هاني رمزي ينعى عزت العلايلي

الجمعة 05/فبراير/2021 - 08:46 م
عزت العلايلى
عزت العلايلى
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محمد بدران

نعى الفنان هاني رمزي، الفنان  الكبير عزت العلايلي، الذي وافته المنية صباح اليوم الجمعة.


ونشر هاني رمزي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، صورة للفنان عزت العلايلي، وعلق عليها: ‬‏‪الله يرحمك يا أستاذ عزت خسرنا فنان عظيم وإنسان أعظم #عزت_العلايلي".


وكان  محمود العلايلي -نجل الفنان القدير عزت العلايلي- اعلن وفاة والده صباح اليوم الجمعة 5 فبراير، عن عمر يناهز 86 عامًا. 


وحصل العلايلي على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1960، ثم توالت أعماله ما بين السينما والمسرح والإذاعة والتليفزيون، لتبلغ نحو 200 عمل فني متنوع.


وللعلايلي 10 أعمال ضمن أفضل 100 فيلم بالسينما، هي «بين القصرين، قنديل أم هاشم، الأرض، الاختيار، زائر الفجر، على من نطلق الرصاص، السقا مات، إسكندرية ليه؟، أهل القمة، الطوق والإسورة».

وكان .


آخر ظهور للفنان الراحل أثناء استضافة مع الفنانة إسعاد يونس ببرنامج «صاحبة السعادة» المذاع عبر فضائية «dmc» في 13 يناير الماضي، والتي تحدث فيها عن مسلسل «الاختيار» إذ أكد وقتها أن المخرج بيتر ميمي  قدم تجربة درامية فيها تكنيك جديد ومختلف، واصفا إياه بأنه أثبت نفسه كمخرج دارس ويعرف كيفية تقطيع المشاهد مع توظيف الموسيقى التصويرية. 

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