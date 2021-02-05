بكري يهاجم عملاء أمريكا في مجلس الشعب 2012.. فيديو

عرض الإعلامي مصطفى بكري لقطات خلال تواجده بمجلس الشعب عام 2012 وهو يهاجم عملاء امريكا، مؤكدا أن البعض كان يوجه اتهامات للجيش بالتلاعب في اجراء انتخابات رئاسية مبكرة.





وأضاف بكري خلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار عبر فضائية "صدى البلد" أنه كان هناك دعوات للتطهير مشيرا إلى أن الاعلام كان البعض منه له دور مشبوه ضد جهاز الشرطة.



وأوضح أنه بعد الإعلان عن حكومة الجنزوري في ديسمبر 2011 تمت الجلسة الافتتاحية للبرلمان في 23 يناير 2012 وبمجرد الانتهاء من الاتخابات البرلمانية بعدة أيام تم دعوة المشير محمد حسين طنطاوى الذي كان من المفترض أن يلقى خطابا بعد الجلسة الافتتتاحية .

واشار بكري إلى أن تلك الفترة كانت عصيبة خاصة مع توالي الأحداث وخاصة مذبحة بورسعيد والتي أصدر فيها الدكتور كمال الجنزوري رئيس الحكومة في ذلك الوقت قرارات مهمة بتشكيل لجنة تقصي حقائق وإقالة محافظ بورسعيد وتلتها أحداث محمد محمود والفوضى التي حدثت.



















