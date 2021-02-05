رفع 855 طن قمامةومخلفات بالدقهليةاليوم

تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أعمال الحملات المكبرة لرفع تراكمات القمامة والمخلفات بنطاق المنطقة المركزية بالمحافظة، والتى تضم نطاق أحياء شرق وغرب المنصورة ونطاق مركز المنصورة ومركز ومدينة طلخا.





وأكد المحافظ أن الحملات قامت اليوم الجمعة برفع 855 طن قمامة واتربة ومخلفات بنطاق المنطقة المذكورة ففى (نطاق حى شرق المنصورة تم رفع 185 طن - وفى نطاق مدينة طلخا والوحدات المحلية التابعة تم رفع 120طن قمامة.





وفي نطاق مركز المنصورة تم رفع 260 طن قمامة ومخلفات بالمدينه والوحدات المحلية التابعة - وفى نطاق حى غرب تم رفع 290 طن قمامة )هذا يستمر تنفيذ الحملات يوميا بالمنطقة المركزية المشار اليها وذلك بمشاركة المعدات والسيارات والورش الصناعية التابعة للوحدات المحلية فى غرب وشرق المنصورة ومركز المنصورة ومركز طلخا، وعدد من الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء بنطاق المحافظة.





وشدد المحافظ على استمرار أعمال الحملات بالمنطقة المشار اليها حرصا على توفير بيئة صحية ونظيفة وآمنة للمواطنين بنطاق المحافظة.





و كلف محافظ الدقهلية، جميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء بتنفيذ هذه الحملات نطاقهم لرفع كافة تراكمات القمامة ومخلفات الهدم والبناء يوميا على مستوى المحافظة.



