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إلهام شاهين ناعية عزت العلايلى: فقدنا شخصية عظيمة

الجمعة 05/فبراير/2021 - 08:01 م
صدى البلد
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عبد الخالق صلاح
نعت الفنانة إلهام شاهين، الفنان الكبير عزت العلايلى، الذي وافته المنية صباح اليوم، بأحد مستشفيات مدينة 6 أكتوبر، عن عمر ناهز الـ86 عاما.


وقالت خلال مداخلتها الهاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، فقدنا اليوم قيمة وقامة فنية كبيرة وعظيمة، فكان رمزا للاحترام والوطنية والمبادئ، لافتة إلى أنه كان يمثل صوت العقل لها حيث تتلمذت على يديه منذ الصغر وتعلمت منه الكثير على المستوى الشخصي والفني.


وتابعت إلهام شاهين، الفنان الكبير عزت العلايلى حقق نجاحات كثيرة في جميع مجالات الفن المختلفة، من سينما ومسرح وتليفزيون، وانتقى أعماله الفنية بدقة كبيرة ولم يشارك في أي عمل إلا عن قناعة فجسد أدور مهمة وتاريخية راسخة من بينهما الاختيار والأرض والسقا مات، وكان يتمتع بالتفاني والصدق النابع من ضميره.


واستطردت، أن أول عمل شاركت فيه كان فيلم بستان الدم مع الفنان الكبير عزت العلايلى، وكنت طالبة في الصف الثاني بالمعهد العالي للفنون المسرحية لافتة أن مواقفه الإنسانية كثيرة ويمتلك رؤية صائبة.

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