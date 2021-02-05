وزير الصحة الأسبق يكشف تفاصيل جديدة عن فيروس نيباه

كشف الدكتور عادل العدوي وزير الصحة الأسبق، تفاصيل فيروس نيباه الذى أثار ذعر وقلق العالم مؤخرا.









وقال العدوي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ياسمين سعيد مقدمة برنامج "الجمعة في مصر" والمذاع عبر قناة " ام بي سي مصر"،:" فيروس نيباه ليس بفيروس جديد وسبق اكتشافه في آواخر عام 1998 في إحدى دول شمال قارة آسيا، مؤكدا أن الفيروس محدود الانتشار وأصاب 800 شخص فقط وأول ما ظهر كان في ماليزيا.









أشار إلى أنه ليس هناك جديد متعلق بفيروس نيباه وكل ما في الأمر أن منظمة الصحة العالمية تصدر تقارير ذكرت الفيروس في أحد الأوراق البحثية للتنويه بالمتابعة الجيدة للفيروسات إلى قد تسبب خطورة.