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فن

غادة رجب تنعى الفنان عزت العلايلى

الجمعة 05/فبراير/2021 - 08:57 م
عزت العلايلى وغادة
عزت العلايلى وغادة رجب
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محمد بدران
نعت المطربة غادة رجب الفنان الكبير عزت العلايلي الذي وافته المنية صباح اليوم الجمعة.


ونشرت غادة رجب عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام صورة للفنان عزت العلايلي وعلقت عليها قائلة "‬‏ربنا يرحمك يارب ويعفو عنك ويثبتك عند السؤال ويجعل مثواك الجنة يارب الفنان القدير عزت العلايلي نسألكم الدعاء والفاتحة".


وكان  محمود العلايلي نجل الفنان القدير عزت العلايلي اعلن وفاة والده صباح اليوم الجمعة 5 فبراير، عن عمر يناهز 86 عامًا. 


وحصل العلايلي على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1960، ثم توالت أعماله ما بين السينما والمسرح والإذاعة والتليفزيون، لتبلغ نحو 200 عمل فني متنوع.


وللعلايلي 10 أعمال ضمن أفضل 100 فيلم بالسينما، هي «بين القصرين، قنديل أم هاشم، الأرض، الاختيار، زائر الفجر، على من نطلق الرصاص، السقا مات، إسكندرية ليه؟، أهل القمة، الطوق والإسورة».


وكان آخر ظهور للفنان الراحل أثناء استضافة مع الفنانة إسعاد يونس ببرنامج «صاحبة السعادة» المذاع عبر فضائية «dmc» في 13 يناير الماضي، والتي تحدث فيها عن مسلسل «الاختيار» إذ أكد وقتها أن المخرج بيتر ميمي  قدم تجربة درامية فيها تكنيك جديد ومختلف، واصفا إياه بأنه أثبت نفسه كمخرج دارس ويعرف كيفية تقطيع المشاهد مع توظيف الموسيقى التصويرية. 

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