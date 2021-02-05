معاون الإسكان: تكلفة تطوير قرى المرحلة الأولى تصل إلى 150 مليار جنيه

كشف الدكتور طارق الرفاعي، معاون وزير الإسكان، أهداف مبادرة حياة كريمة والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدا أن تكلفة تطوير قرى المرحلة الأولى تصل إلى 150 مليار جنيه.





أكد الرفاعي، في مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء اليوم الجمعة، أن المبادرة تستهدف بشكل أساسي تطوير التجمعات الريفية الأكثر احتياجا، متابعا أن تطوير القرى سيشمل خدمات الصرف الصحي، والكهرباء، والطرق، والخدمات التعليمية.





وتابع معاون وزير الإسكان، أن عدد القري 175 مركزا تضم 4200 قرية، مستدركا أنه فضلا على أنهم يستهدفون توفير مشروعات لخلق فرص عمل لشباب القرى.



