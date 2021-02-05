طبيب يعلق على تجربة دمج لقاحى استرازينيكا و فايزر

تعليقا على استعداد "أكسفورد" دمج لقاح "أسترازينيكا" مع "فايزر"، لإعطائهما لمصابي كورونا؛



وأضاف عقبة، خلال مداخلة مع برنامج "مانشيت" المذاع عبر إكسترا نيوز، تقديم رانيا هاشم، إنه بالنسبة لفيروس كورونا ، سيتم لأول مرة دمج لقاح" استرازينيكا مع فايزر" خاصة فى ظل محدودية انتاج اللقاحات.



وأشار استشارى الجهاز المناعى، إلى أن روسيا تستعد أيضا لدمج لقاحها "سبوتنيك V" مع لقاح "أسترازينيكا" الأسبوع المقبل.



واوضح أستشارى الجهاز المناعى، أن التجربة ستكون محل دراسة لنتائج منحها للمرضى، جرعة أولى من لقاح فايزر والجرعة الثانية من لقاح أسترازينيكا أو العكس، ورد فعل الجهاز المناعى لمواجهة فيروس كورونا.

قال الدكتور أشرف عقبة استشارى الجهاز المناعى-إنه سبق وتم تجربة منح لقاحين مختلفين لمريض مصاب بمرض معين.