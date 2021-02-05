ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

طبيب يعلق على تجربة دمج لقاحى استرازينيكا و فايزر

الجمعة 05/فبراير/2021 - 08:53 م
صدى البلد
Advertisements
أسامة علي
قال الدكتور أشرف عقبة استشارى الجهاز المناعى- تعليقا على استعداد "أكسفورد" دمج لقاح "أسترازينيكا" مع "فايزر"، لإعطائهما لمصابي كورونا؛ إنه سبق وتم تجربة منح لقاحين مختلفين لمريض مصاب بمرض معين. 

وأضاف عقبة، خلال مداخلة مع برنامج "مانشيت" المذاع عبر إكسترا نيوز، تقديم رانيا هاشم، إنه بالنسبة لفيروس كورونا، سيتم لأول مرة دمج لقاح" استرازينيكا مع فايزر" خاصة فى ظل محدودية انتاج اللقاحات.

وأشار استشارى الجهاز المناعى، إلى أن روسيا تستعد أيضا لدمج لقاحها "سبوتنيك V" مع لقاح "أسترازينيكا" الأسبوع المقبل.

واوضح أستشارى الجهاز المناعى، أن التجربة ستكون محل دراسة لنتائج منحها للمرضى، جرعة أولى من لقاح فايزر والجرعة الثانية من لقاح أسترازينيكا أو العكس، ورد فعل الجهاز المناعى لمواجهة فيروس كورونا.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

جامعة أكسفورد تفجر مفاجأة عن لقاح فايزر.. فيديو

ماذا لو تناول شخص لقاحين مختلفين لـ كورونا.. النتيجة مجهولة

السعودية تحصل على 3 ملايين جرعة من لقاح أسترازينيكا في هذا الموعد

بريطانيا ترفض توصية ألمانيا بإعطاء لقاح أسترازينيكا لمن دون الـ 65 عامًا

هيئة الدواء تعلن بدء إجراءات تسجيل لقاحين جديدين لكورونا

أمجد الحداد يكشف معلومات جديدة عن لقاح استرازينيكا

ترشيحاتنا

صدمة مأساوية.. وفاة فتاة ووالدتها بفارق 20 دقيقة

تحدى السن.. رشوان توفيق يصر على حضور جنازة عزت العلايلي.. صور

عملية تجميل فاشلة تشوه أنف نجمة مشهورة

أول تعليق سعودي على نتائج انتخابات السلطة التنفيذية في ليبيا

وارد حدوث تقلبات.. الأرصاد الجوية تكشف طقس الأيام المقبلة

لمُشاهدة مباراة الأهلي.. كارثة في سوهاج بسبب كورونا.. صور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أغربها المانجو.. 5 فواكه غنية بالألياف تخلصك من الوزن الزائد

مقارنة بين وحوش الصحراء تويوتا فورتشنر وجيب جراند شيروكي.. صور

نشرة المرأة والصحة.. دراسة تكشف علاجا للسرطان يحارب كورونا.. مخاطر استنشاق بخار المياه على الأطفال