الحياة تعود تدريجيا إلى لبنان.. تفاصيل يكشفها وزير الداخلية

أفاد وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية محمد فهمي بان كافة القطاعات داخل البلاد ستفتح تدريجيًا خلال 4 مراحل، مشيرا الي ان كل مرحلة ستمتد على أسبوعين.





وأشار وزير الداخلية اللبناني- في تصريحات صحفية له بعد انتهاء إجتماع اللجنة الوزارية لكورونا- إلى أنه: "مسموح الخروج بواسطة المنصة، وهي المرحلة الاولى ، والتي تمتد لأسبوعين".





وأضاف فهمي قائلا " استمرار حظر التجوال ومسموح الخروج عبر تحصيل إذن المنصة لأسبوعين مقبلين ، ونحن نعلن تمديد الإقفال مع بعض الاستثناءات".



