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أخبار العالم

الحياة تعود تدريجيا إلى لبنان.. تفاصيل يكشفها وزير الداخلية

الجمعة 05/فبراير/2021 - 08:13 م
لبنان
لبنان
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محمود نوفل
أفاد وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية محمد فهمي بان كافة القطاعات داخل البلاد ستفتح تدريجيًا خلال 4 مراحل، مشيرا الي ان كل مرحلة ستمتد على أسبوعين.

وأشار وزير الداخلية اللبناني- في تصريحات صحفية له بعد انتهاء إجتماع اللجنة الوزارية لكورونا- إلى أنه: "مسموح الخروج بواسطة المنصة، وهي المرحلة الاولى، والتي تمتد لأسبوعين".

وأضاف فهمي قائلا " استمرار حظر التجوال ومسموح الخروج عبر تحصيل إذن المنصة لأسبوعين مقبلين، ونحن نعلن تمديد الإقفال مع بعض الاستثناءات".

وختم قائلا : الوضع الاقتصادي سيؤثر سلبًا على الوضع الأمني والجوعان ما بيعمل اللي انعمل بالشمال.
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