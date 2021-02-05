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وزير الصحة الأسبق: التخوف من لقاحات كورونا أمر طبيعي

الجمعة 05/فبراير/2021 - 08:34 م
لقاح فيروس كورونا
لقاح فيروس كورونا
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حمزة شعيب
قال عادل العدوي وزير الصحة الأسبق، إن لقاح كورونا سيحدث تأثيرا إيجابيا في قدرة الجهاز المناعي على التعامل مع الفيروس طبقا لحالة المريض الصحية.


وتابع العدوي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ياسمين سعيد مقدمة برنامج  الجمعة في مصر والمذاع عبر قناة "ام بي سي مصر"،: " كل لقاحات فيروس كورونا المعلن عنها حاليا نجحت في تجارب الـ3 مراحل الأولى لإثبات فعالية اللقاح".

ونوه وزير الصحة الأسبق إلى أن هناك عددا من اللقاحات لفيروس كورونا تنتظر الموافقة الطارئة من منظمة الصحة العالمية لبدء تطعيم الناس بها.

ولفت إلى أن حالة التردد والتخوف من لقاح فيروس كورونا هو أمر طبيعي في كل دول العالم،  موضحا أن هناك أعدادا مازالت ترفض أو مترددة في الحصول على اللقاحات لفيروس كورونا التي لم تحصل على الموافقة النهائية من منظمة الصحة العالمية.
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