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أخبار العالم

القوات التركية تنشئ 3 قواعد عسكرية جديدة شمالي سوريا

الجمعة 05/فبراير/2021 - 08:08 م
الجيش التركي في سوريا
الجيش التركي في سوريا
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أحمد محرم
رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، إنشاء القوات التركية 3 قواعد عسكرية قرب طريق m4 بريف محافظة الرقة شمالي سوريا، ليرتفع عدد القواعد العسكرية قرب خطوط التماس مع قوات سوريا الديمقراطية إلى 10.

تتوزع القواعد العشر في  كل من قرية معلق المقابلة لناحية عين عيسى، وأخرى مقابل استراحة صقر غربي عين عيسى بـ2 كيلو متر، وقاعدة في قرية الصيدا شمال عين عيسى، وقاعدة أخرى مقابل استراحة النخيل شرقي الناحية بـ2 كيلو متر، وبالقرب من قرية جهبل، وقاعدتين تبعدان نحو 4 كيلو متر عن مركز ناحية عين عيسى.

كان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصد، في 4 نوفمبر الماضي، إنشاء القوات التركية قاعدة عسكرية جديدة بالقرب من طريق m4 غربي ناحية عين عيسى شمال محافظة الرقة. ووفقًا لمصادر المرصد السوري، فإن القوات التركية أصبحت تتمركز في 5 قواعد عسكرية قرب طريق “m4”.

وكان المرصد السوري قد رصد في، 21 أكتوبر الماضي، استقدام الفصائل الموالية لتركيا تعزيزات عسكرية إلى ريفي تل أبيض وعين عيسى، حيث تتمركز القوات التركية في ريف تل أبيض في كل من كفيفة وعين رمانة وتينة والرابعة على الطريق الواصل بين عين عيسى واستراحة صقر.
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