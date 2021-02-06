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برلمان

للتعريف بمزايا الاقتصاد الرسمي.. برلماني يطالب بشن حملات توعية لصغار المستثمرين

السبت 06/فبراير/2021 - 01:09 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
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أميرة خلف
أشاد النائب، أحمد دياب عضو مجلس الشيوخ، بجهود الدولة وحرصها علي دمج الاقتصاد الموازي الى المنظومة الرسمية ، مؤكدًا أن القيادة السياسية، ما زالت تخطو خطوات ثابتة لضم هذا الكيان الإقتصادي الكبير الذي  يهدد كيان الدولة، من خلال عمله بشكل خفي، والمعروف إعلاميا باقتصاد "  بير السلم".

وعن سلبيات هذا الكيان، أوضح عضو مجلس الشيوخ أنه بمثابة كائن شرس ينهش الاقتصاد القومي ، حيث تتعدد سلبياته، والتي يتمثل أهمها فيما يلي: ضياع جزء كبير لا يستهان به من الإيرادات على الخزانة العامة للدولة، سواء المتعلقة بالتهرب الضريبى أو المتعلقة برسوم التراخيص وتقديم الخدمات الحكومية، إضعاف منافسة الاقتصاد الرسمى،  قيام منشآت الاقتصاد غير الرسمى بممارسة نشاطها وسط التجمعات السكانية، الامر الذي يترتب عليه إحداث ضرر كبير علي السكان من جهة؛ وعلى المرافق العامة من جهة أخري. 

وتابع: ولتعظيم الإيجابيات التى يخلفها هذا النوع من الإقتصاد غير الرسمي ، يجب على الدولة وضع خطة استراتجية طويلة المدى لوقفه، تفعيل دور الأجهزة الرقابية بشكل أكبر، وعودة الأجهزة الأمنية لممارسة دورها المنوط بها فى مساعدة الأجهزة الرقابية فى القيام بدورها لمنع الممارسات الخاطئة من قبل مؤسسات الاقتصاد غير الرسمى. 

وطالب" دياب" في تصريحات خاصة ل" صدى البلد" بإقامة حملات للتوعية ، ونشر الوعى والحوار المجتمعى،  وتعريف العاملين وصغار المستثمرين بإيجابيات ومزايا الدخول في الإقتصاد الرسمي، وما يمنحه من سهولة في إجراء التراخيص، وكذا التسهيلات البنكية، بما يضمن تشجيع العاملين وصغار المستثمرين على الدخول في الإقتصاد الرسمي للدولة، وترسيخ ثقافة المعاملات المالية إلكترونيًا ، والقضاء على ثقافة المدفوعات النقدية الموجودة فى الأسواق ، والتى تمثل العائق الأول أمام كشف حجم الاقتصاد غير الرسمى وضمه للمظلة الرسمية للدولة.
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