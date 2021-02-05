ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

قطر تسقط الجنسية عن معارضيها وتمنحها للإرهابيين.. شاهد

الجمعة 05/فبراير/2021 - 08:37 م
صدى البلد
Advertisements
عبد الخالق صلاح
قال الإعلامي محمد موسى، إن الشعب القطري ما زال يعاني من القمع والظلم والانتهاكات والتي طالت العمالة الأجنبية من قطع رواتبهم، فضلا عن الأوضاع غير الآدمية وأبسطها توفير سكن وحياة آدمية، بالإضافة إلى تعرضهم إلى الأمراض.

وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، أن الانتهاكات القطرية ضد العمالة استمرت على نطاق واسع حتى بعد أن تعهدت قطر بتحسين أوضاع العمالة لديها، لافتا أنه منذ ظهور وباء فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 فى قطر، ظهرت هذه الانتهاكات بشكل متكرر ضد العمالة الخارجية.

وأتم "موسى" قائلا: "هي دي قطر ونظام قطر الفاشي هذا النظام الذي يرعي الإرهاب في كل أنحاء العالم وترك شعبه يجوع ويسحب الجنسية من مواطنيه ويمنحها للقرضاوي ولقيادات الإخوان الإرهابية والتنظيمات المسلحة".

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

جريمة في زمن الوباء.. تقرير حقوقي: سرقة أجور العمال في قطر بلغت حدا غير مسبوق

النواب البحريني يعري فضائح قطر تجاه العمالة الوافدة

هاشتاج الإخوان ماتت يتصدر تريند تويتر.. ومغردون: مصر باقية وعلى الاتحاد الأوروبي أن يعي الدرس جيدا

بعد استهدافه لصيادين بحرينيين.. النظام القطري في مرمى نيران المنامة

ترشيحاتنا

إعلانات خادشة للحياء بقناة مصر الزراعية.. مستشار وزير الزراعة يكشف الحقيقة

أزمة جديدة تطارد الزمالك بسبب أشيمبونج

صدمة مأساوية.. وفاة فتاة ووالدتها بفارق 20 دقيقة

34 ضعف الأهلي.. تعرف على القيمة التسويقية لـ بايرن ميونخ قبل موقعة الاثنين

التعليم العالي: فتح باب القبول الالكتروني بالجامعات الخاصة غدا.. وتسجيل الرغبات 12 فبراير

حسام موافي: الجلطة حال استمرارها فترة كبيرة تكون مشكلة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لجميع أنواعه.. 3 حلول طبيعية للتخلص من الصداع

بعد ظهور ياسمين صبري بعضلات.. 5 نصائح للفتيات لـ ممارسة الرياضة الصحيحة

فستان يكشف مفاتنها.. ميريهان حسين تثير الجدل في أحدث ظهور لها