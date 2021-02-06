بعد انتخاب مصر لرئاسة لجنة السلام بالأمم المتحدة.. برلماني: ثقة الدول الأفريقية لم تأت من فراغ





قال النائب عمرو عكاشة عضو مجلس الشيوخ، أن مصر الفترة السابقة إستطاعت أن تنال ثقة الدول الأفريقية بسبب دورها الريادي في المنطقة، وما تمتلكة من خطة ورؤية سليمة للإصلاح، موضحا أن الدولة المصرية عادت بقوة للقارة الأفريقية بعد تراخي العلاقات الفترة السابقة.





وأشاد عكاشة في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" بإنتخاب مصر لرئاسة اللجنة لأمم المتحدة لبناء السلام، مؤكدا أنه دليل قوي على قوة الدبلوماسية المصرية ودورها في تطوير وتدعيم العلاقات مع الدول الخارجية وتعميق التعاون أملا في مستقبل مشرق للجميع.





وأكد عضو مجلس لشيوخ أن ثقة الدول الأفريقية لم تأت من فراغ، حيث أن مصر عملت علي تطوير العلاقات الخارجية مع الأشقاء الأفارقة وإنخراطها بشكل قوي لتحقيق المصالح المشتركة للجميع.





جدير بالذكر أنه تم انتخاب مصر لرئاسة الدورة الخامسة عشرة للجنة الأمم المتحدة لبناء السلام خلفًا لـ كندا في الاجتماع الرسمي الذي عقدته اللجنة بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.





يأتي انتخاب مصر لرئاسة اللجنة عقب اعتماد الترشيح المصري على مستوى المجموعة الأفريقية في نيويورك، لتصبح مصر مُرشحًا ممثلًا لأفريقيا لتولي هذا المقعد الأممي الهام، بعد أن تم إعادة انتخابها لعضوية لجنة بناء السلام بأعلى الأصوات في انتخابات شهدت مُنافسة كبيرة في ديسمبر 2020.



