عدم فرض رسوم مجهولة الهوية أهمها.. برلماني يوضح المزايا الواجب منحها لصغار المستثمرين

قال النائب،أحمد دياب أمين سر لجنة الشئون الإقتصادية بمجلس النواب، إنه رغم الإجراءات التي اتخذتها الدولة في محاولة منها لدمج الإقتصاد الموازي بالإقتصاد الرسمي، المتمثلة في تدشين مرحلة من الشمول المالي، والتي تستهدف جذب المصريين للتعامل داخل القنوات الشرعية المتمثلة فى البنوك وتغيير ثقافتهم في التعاملات المالية؛ إلا أن الجهود التي تتخذها فى تحويل الاقتصاد الموازي للاقتصاد الرسمي ليست كافية بالمرة، نظرًا للمعوقات التي تحول دون إتمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمتمثلة في طلب العديد من الأوراق التي يصعب الحصول عليها، وفي بعض الأحيان استحالة الحصول على بعض الأوراق المتتمة لإجراءات التراخيص.





وعن المزايا التي يجب أن تمنحها الدولة لصغار المستثمرين، لتشجيعهم على الدخول في الاقتصاد الرسمي، أكد" دياب" فى تصريحات خاصة ل" صدى البلد" على ضرورة خلق بيئة جديدة وفعالة تقدم حزمة كاملة من الحوافز والامتيازات التى تدفع العاملين، وكذا صغار المستثمرين فى القطاع غير الرسمى إلى التحول للاقتصاد الرسمى،مؤكدا على أن أساسيات هذه البيئة تقوم على: تقديم حزمة من الحوافز لمدة محددة، السهولة في إصدار و منح التراخيص لهذه المشروعات ، وعدم فرض رسوم مجهولة الهوية على صغار المستثمرين، وتقديم تسهيلات بنكية حال انضمامهم إلى القطاع الرسمى.



