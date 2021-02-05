التكبالي: الشعب الليبي أصبح يعاني من الديمقراطية الزائفة..فيديو

قال علي التكبالي أحد اعضاء مجلس النواب الليبي، إنه من العار أن نسمى ما جرى في اختيار المجلس الرئاسي الليبي انتخابات مؤكدا أن الشعب الليبي أصيح يعاني من الديموقراطية الزائفة التي تدعو لها بعثة الأمم المتحدة.





وأضاف التكبالي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج حقائق وأسرار عبر فضائية صدى البلد، أن الشعب الليبي عليه أن يقدم عريضة وشكوى لتلك البعثة في الأمم المتحدة مشيرا إلى أن تلك البعثة ترغب في إنزال كوارث على الشعب الليبي.





وتابع أحد اعضاء مجلس النواب الليبي أنه يجب أن يحاكم كل أعضاء البعثة الذين يعلمون ان هناك أموال دفعت من أجل فوز ممثل الإخوان خالد المشري.





وأشار التكبالي أن مجلس النواب هى الجهة الشرعية في ليبيا وإذا لم يشارك سيتم توجيه إتهامات بأنه يعرقل الديموقراية الزائفة.



