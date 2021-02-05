برلماني: مبادرات الرئيس الصحية تصدت للأمراض المزمنة وأنهت قوائم الانتظار

أكد النائب عبده أبو عايشه عضو مجلس الشيوخ، أن الاهتمام بالرعاية الصحية كان في مقدمة أولويات القيادة السياسية في مصر طوال السنوات الماضية والتي شهدت ظهور العديد من المبادرات الصحية غير المسبوقة، منها التصدي لقوائم الانتظار والتي كانت بالشهور وأصبحت اسبوع واحد فقط. والتصدي لفيروس سي ويتم تقديم العلاج لأكثر من 2 مليون مصري وتراجع تماما معدل الإصابة بالمرض.





وأشار أبو عايشه في تصريحات له اليوم، إلى أن المبادرات الصحية للرئيس شملت كذلك التقزم والسمنة، ودعم صحة المرأة، وضعف السمع، ودعم صحة الجنين، والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، ودعم الحياة الصحية وتطوير منظومة الإسعاف وغيرها من المبادرات التي أصبحت نموذجا يحتذى في العديد من الدول الأفريقية والعربية.





وشدد عضو مجلس الشيوخ، على تواصل الأعمال في مجال الصحة، حيث سيتم تطوير 1500 وحدة صحية خلال السنة الأولي من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وتطوير الوحدات الصحية بالكامل في الجمهورية على مدار 3 سنوات.



