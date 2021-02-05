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محمد الباز يكشف حقيقةوفاة عزت العلايلى بفيروس كورونا

الجمعة 05/فبراير/2021 - 08:31 م
محمد الباز
محمد الباز
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شيرين عادل
قال الإعلامى محمد الباز، إن مصر ودعت بكل حزن الفنان الراحل عزت العلايلى الذى توفى عن عمر يناهز 86 عاما والذى خلف وراءه ميراثا عظيما من الأعمال الدرامية الفنية الرائعة والخالدة فى تاريخ السينما المصرية .


وأوضح "الباز" ، خلال تقديمه  حلقة "آخر النهار" والمذاع عبر فضائية النهار اليوم الجمعة، أن البعض أشار لوفاة الفنان الراحل عزت العلايلى جراء إصابته بفيروس كورونا ولكن المقربين منه قاموا بنفى هذا الأمر تماما، وأكدوا أن حالته الصحية مؤخرا كانت متأرجحة .


وأشار إلى أن لحظاته الأخيرة لم يعان الراحل من أى آلام للمرض ، مؤكدأ أن الراحل كان يمتلك حضورا خاصا فى موهبته الفنية، لافتا إلى أن الفلاحين كانوا يحبونه كثيرا فى أدواره الفنية الدرامية .

يذكر أن الفنان عزت العلايلى رحل عن عالمنا اليوم الجمعة فى عمر 86 عامأ والذى شارك عام 1970 في بطولة فيلم الأرض مع المخرج يوسف شاهين، كأحد أهم أدواره، وشارك أيضا في بطولة فيلم الإختيار مع نفس المخرج عام 1971.

وخلال السبعينيات قدم عددا كبيرا من الأدوار المميزة في أفلام: على من نطلق الرصاص، زائر الفجر، السقا مات، اسكندرية ليه.







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