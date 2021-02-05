ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

وارد حدوث تقلبات.. الأرصاد الجوية تكشف طقس الأيام المقبلة

الجمعة 05/فبراير/2021 - 08:29 م
الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية
Advertisements
حمزة شعيب
كشف الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الفترة المقبلة.

وتابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الجمعة في مصر" والمذاع عبر قناة " ام بي سي مصر"،:"  الشتاء لم ينته بعد ومن الوارد حدوث تقلبات جوية خلال الأيام المقبلة..

ونوه إلى أن طقس الشتاء هذا الموسم أكثر دفئًا مقارنة بالأعوام السابقة، مؤكدًا أنه من المنتظر حدوث ارتفاع في درجات الحرارة بعد 5 أيام لتصل إلى 25 درجة مئوية على القاهرة، مع ظهور الشبورة المائية على الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية خلال ساعات الصباح الباكر.

وأشار إلى  أن الأجواء بدأت تستقر اليوم بشكل كبير، وموجة الطقس السيئ انحصرت في بعض المناطق في محافظات الجمهورية، موضحا أن باقي محافظات الجمهورية والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد بمنأى عن سقوط الأمطار.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الأرصاد تكشف السبب وراء غلق محور 26 يوليو وبعض الطرق صباح اليوم.. فيديو

الأرصاد تحذر قائدي السيارات: الشبورة والضباب مستمران حتى نهاية الأسبوع.. فيديو

رامى رضوان يطالب المواطنين بتوخي الحذر من الشبورة الصباحية

تصل تحت الصفر.. الأرصاد: انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة الفترة القادمة.. فيديو

انتظروا تقلبات جوية خلال أيام.. الأرصاد تكشف أسباب ارتفاع الحرارة في يناير هذا العام

ترشيحاتنا

مهندس ودبلوماسي طردته اليونان بسبب تركيا.. من هو محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد؟

هاشتاج بايرن ميونيخ يتصدر تويتر.. وجمهور الأهلي: إحنا مش بنتهدد

تحرك عاجل من الشرطة السعودية تجاه شخص أساء للإسلام

مشوار هدير عبد الناصر .. من هي مروة صديقة لؤلؤ الخاينة؟

تشكيل هجومي بحت لبايرن ميونخ أمام هيرتا برلين قبل مواجهة الأهلي

حسام موافي: الجلطة حال استمرارها فترة كبيرة تكون مشكلة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لجميع أنواعه.. 3 حلول طبيعية للتخلص من الصداع

بعد ظهور ياسمين صبري بعضلات.. 5 نصائح للفتيات لـ ممارسة الرياضة الصحيحة

فستان يكشف مفاتنها.. ميريهان حسين تثير الجدل في أحدث ظهور لها