وارد حدوث تقلبات.. الأرصاد الجوية تكشف طقس الأيام المقبلة

كشف الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الفترة المقبلة.





وتابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الجمعة في مصر" والمذاع عبر قناة " ام بي سي مصر"،:" الشتاء لم ينته بعد ومن الوارد حدوث تقلبات جوية خلال الأيام المقبلة..





ونوه إلى أن طقس الشتاء هذا الموسم أكثر دفئًا مقارنة بالأعوام السابقة، مؤكدًا أنه من المنتظر حدوث ارتفاع في درجات الحرارة بعد 5 أيام لتصل إلى 25 درجة مئوية على القاهرة، مع ظهور الشبورة المائية على الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية خلال ساعات الصباح الباكر.





وأشار إلى أن الأجواء بدأت تستقر اليوم بشكل كبير، وموجة الطقس السيئ انحصرت في بعض المناطق في محافظات الجمهورية، موضحا أن باقي محافظات الجمهورية والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد بمنأى عن سقوط الأمطار.