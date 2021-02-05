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أخبار العالم

بسبب إيران.. استنفار أمني كبير في دولة عربية

الجمعة 05/فبراير/2021 - 08:39 م
إيران
إيران
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محمود نوفل
تشهد دولة الكويت حالة استنفار أمني كبيرة  في منطقة النويصب؛ بعد ورود معلومات عن تسلل مجموعة من الإيرانيين إلى البلاد عن طريق البحر.

وأفادت صحيفة الأنباء الكويتية نقلا عن مصادر أمنية قولها: تعد هذه هي المرة الثانية في غضون شهر تقريبًا التي تتعقب فيها السلطات الكويتية متسللين إيرانيين؛ فقد جرى توقيف 10 متسللين، في يناير الماضي.

وأشارت الصحيفة إلى أن حالة الاستنفار رفعت بعد ظهر اليوم بعد ورود بلاغ يفيد بالعثور على طرّاد على بعد 300 متر من مخفر النويصيب.

وأفصحت المصادر عما بداخل الطرّاد حيث كشفت عمليات التفتيش عن وجود ماكينة واحدة مغلّفة بالبلاستيك، وبداخلها 3 عوامات و4 خزانات وقود بلاستيكية، فضلًا عن وجود مواد غذائية وعلب مياه تحتوي على كتابات فارسية.

وكانت وزارة الداخلية الكويتية أعلنت في السابع عشر من يناير الماضي عن تشكيل لجنة تحقيق؛ للنظر في واقعة التسلل التي قام بها الإيرانيون الـ10 الذين جرى ضبطهم.

وتعتبر الكويت وجهة لكثير من الإيرانيين الذين يحاولون التسلل بحثًا عن العمل، خاصة أنها تضم جالية إيرانية كبيرة.
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