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فن

حكيم يروج لأغنيته الجديدة عدى الغزال.. شاهد

الجمعة 05/فبراير/2021 - 09:22 م
صدى البلد
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سيد احمد
نشر حكيم صورة له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام ". 


وعلق حكيم على الصورة قائلا " ده خطفلى قلبى كمان غرقنى جوه بحر حنان ..  #عدى_الغزال ". 


وحققت أغنية "عدى الغزال" للمطرب حكيم 693,823 مشاهدة بعد يوم من طرحها عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب.


عدى الغزال، كلمات وألحان أحمد ناصر وإسلام كابونجا، توزيع إسلام ساسو.

وكان حكيم قد طرح مؤخرًا كليبه الغنائى "صحاب أونطة"، عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب"، وحققت نجاحًا كبيرًا فور طرحها، حيث تم تصويرها بشكل مبهر فى أحد الاستديوهات الكبري بالقاهرة، مما أضفى على الأغنية جوًا ساحرًا.

وفى "صحاب أونطة" مزج حكيم بين الأغنية الشعبية والمهرجانات بشكل حضارى وبسيط، يدلل على موهبته الغنائية الكبيرة، وجرأته فى اقتحام هذا اللون الغنائى بشكل وقور يحفظ كاريزمته التى يعرفها جمهوره، وبدا النجم الشعبى فى كامل لياقته وقدم استعراضا راقيا خلال الأغنية.

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