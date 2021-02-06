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محافظات

عميد زراعة بني سويف: أنشانا أقساما تتماشى مع السياسة الجديدة للدولة ..فيديو

السبت 06/فبراير/2021 - 10:02 ص
عميد زراعة بني سويف
عميد زراعة بني سويف
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محمد عبدالحليم
قال الدكتور عبداللاه سيد عميد كلية الزراعة بجامعة بني سويف  في تصريح خاص " لصدي البلد "  إن الأقسام الجديدة بالكلية  تتماشى مع سياسة الدولة  الجديدة في الزراعة حيث تم إنشاء قسم "الزراعات المحمية " "الصوب" وسوف تخدم شباب الخريجين في العمل بها وتستوعب سوق العمل ، فضلا عن برنامج  الصناعات الغذائية وسلامة الغذاء. 

وأضاف " عبداللاه "  أنه وطبقا لتوجيهات القيادة السياسية المتمثلة في  الرئيس عبدالفتاح السيسي  والقيادة الرشيدة للجامعة برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة تم استحداث مركز باسم  مركز البحوث الزراعية بالكلية والذي يستطيع أن يدر أرباحا وخيرا كثيرا  للجامعة، وهو وحدة ذات طابع خالص بإشراف وزارة المالية وله لائحة موحدة تتبع الجامعة وممن المكن ان يستفيد منه المجتمع السويفي والمركز به وحدة استشارية  يفيد الغير ويقدم استشارات لاي جهة أو مؤسسة أو أفراد حتي مديريات الزراعة والمحافظة، ويوجد بالمركز خبراء لحل أي مشكلة تخص الزراعة  والصناعات الغذائية مضيفا أن المركز به 13 وحدة، وهو يفيد المجتمع في كافة القطاعات. 

وأضاف " العميد" أن فوز كلية الزراعة بمشروعين، الأول يختص بدعم وتطوير الفاعلية التعليمية بمؤسسات التعليم العالي بقيمة 2 مليون و300 ألف جنيه، والثاني عن تطوير نظم القياس والتقويم بقيمة مليون جنيه وذلك من وحدة إدارة مشروع تطوير التعليم العالي (إدارة دعم الجودة والتأهيل للاعتماد) ويديرهما تنفيذيا  الدكتور وائل الشيخ، والدكتور رأفت جلال يعد مكسبا للجامعة ككل وليس  لكلية الزراعة فحسب .

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وأوضح  "عبداللاه"  إن مشروع دعم وتطوير الفاعلية بمؤسسات التعليم العالي يعد مشروع خدمي لدعم وتطوير فاعلية التعليم بكلية الزراعة وذلك لخدمة العملية التعليمية التي تخص الطلاب في كافة تخصصات الكلية  ودعم البحوث التي تخصص الدراسات العليا بالكلية وتطوير العملية التعليمية في المجال الحديث مثل التعليم المدمج، والتعليم عن بعد، وتطوير المعامل وإجراء بعض ورش العمل لتأهيل أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.
 
كما أوضح  عميد الكلية أن مشروع تطوير نظم القياس والتقويم يتم من خلاله متابعة عملية القياس وتقويم الطلاب والامتحانات على أساس علمي وتشمل الوحدة لجان بنوك الأسئلة، والاحصاء والمتابعة، والدعم الفني، والتصحيح الإلكتروني، ووحدات التدريب وتكنولوجيا المعلومات، والاستبيانات، والاختبارات الإلكترونية، ويتم من خلاله تدريب أعضاء هيئة التدريس والجهاز الفني والإداري على نظم القياس والتقويم وإعداد برامج متخصصة  والتقويم الشامل وفقًا لمعايير التخرج.

يذكر أن  كلية الزراعة ببني سويف من أحدث كليات الزراعة علي مستوي الجامعات المصرية وتحتوي على العديد من الأقسام  والتي يوجد بها 13 قسما مع 4 برامج وتم تسميتها بكلية الزراعة لاستحداث برامج جديدة  ، وكل برنامج يحتوي على العديد من الأقسام علي سبيل المثال لا الحصر قسم البيوتكنولوجي ينقسم إلى ثلاثة أقسام، هي قسم الوراثة وقسم الميكروبيولوجيا وقسم الكيماء الزراعية وهكذا،  كما ويوجد لديها مزرعة  خاصة على مساحة 150 فدانا. 


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