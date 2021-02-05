ترقية 17 عضوا بهيئة التدريس وتعيين 6 مدرسين في جامعة طنطا

وافق مجلس جامعة طنطا فى جلسته الأخيرة برئاسة الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة، على منح اللقب العلمى لوظيفة أستاذ

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لكل من نشوى نعيم فتوح الفار، وأحمد سعيد أحمد الجبالى بكلية الطب، وعلى حسين حسن أبو طاحون بكلية الهندسة، ومنح اللقب العلمى لوظيفة أستاذ مساعد لكل من صلاح عبد المنصف إبراهيم نجله، وسامح محمد فتحى صادق، وريهام عبد القادر إبراهيم الخولى، وفاطمة أنس الشعراوى أحمد بكلية الطب، ويحيي أحمد شعبان النجار، وإيناس حسن محمد الغزاوى بكلية العلوم، وشهيرة عبد الحميد راغب هاشم بكلية الأداب، وأميرة حسن كمال سعد بكلية الصيدلة، وأحمد محمود رشاد الحديدي، ومحمد مصطفى عبده البرهامى بكلية الهندسة، ورحاب رشاد محمد سالم، وضياء الدين أحمد على، وشريهان يحيي محمد مرسى بكلية التربية الرياضية، ومحمود أحمد إبراهيم الوكيل بكلية التربية النوعية.