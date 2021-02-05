عبدالكريم ممثلا لـ الإسماعيلي في قرعة كأس مصر

ينوب أشرف عبد الكريم عضو الجهاز الإداري لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى عن النادي في مراسم قرعة بطولة كأس مصر والتى ستقام خلال الفترة المقبلة.
ويستهل الدراويش مشواره بالبطولة الأقدم من منافسات دور الـ ٣٢ الذي لم يكتمل بعد.
وتقدم طارق أبوالليل، المدير الإداري للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، بالااعتذار رسميًا عن الإستمرار في منصبه.
وأكد طارق أبو الليل، في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" إن السبب وراء اعتذاره لظروف أسرية، وسفره خارج مصر لنجلته الأسبوع المقبل.
ويستعد الاسماعيلي لمواجهة الاتحاد السكندري في الجولة المقبلة من مسابقة الدوري العام. للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، بالإعتزار رسميًا عن الإستمرار في منصبه.