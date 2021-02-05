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رياضة

عبدالكريم ممثلا لـ الإسماعيلي في قرعة كأس مصر

الجمعة 05/فبراير/2021 - 09:13 م
صدى البلد
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نانسي القاضي
ينوب أشرف عبد الكريم عضو الجهاز الإداري لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى عن النادي في مراسم قرعة بطولة كأس مصر والتى ستقام خلال الفترة المقبلة.

ويستهل الدراويش مشواره بالبطولة الأقدم من منافسات دور الـ ٣٢ الذي لم يكتمل بعد.


وتقدم طارق أبوالليل، المدير الإداري للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، بالااعتذار رسميًا عن الإستمرار في منصبه.

وأكد طارق أبو الليل، في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" إن السبب وراء اعتذاره لظروف أسرية، وسفره خارج مصر لنجلته الأسبوع المقبل.


ويستعد الاسماعيلي لمواجهة الاتحاد السكندري في الجولة المقبلة من مسابقة الدوري العام. للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، بالإعتزار رسميًا عن الإستمرار في منصبه.
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