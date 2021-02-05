الأرصاد الجوية تزف بشرى عن طقس الأيام المقبلة ..فيديو

أكد الدكتور محمود شاهين مدير مركز التنبؤات والتحاليل الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن الأيام المقبلة ستشهد ارتفاعا في درجات الحرارة.





وتابع شاهين خلال حواره ببرنامج "الجمعة في مصر" والمذاع عبر قناة " إم بي سي مصر"،:"أنه وفقا للتقرير الفصلي الذى يصدر كل عام قبل بداية أي فصل فإن شتاء هذا العام أكثر دفئا.





ونوه إلى أنه دائما ما يحدث تنبؤ بشكل الفصل، مشيرا إلى أنه باق أكثر من شهر في فصل الشتاء والتقلبات الجوية واردة فضلا عن استمرار انخفاض درجات الحرارة ليلا.





وأشار إلى أن الأجواء بدأت تستقر اليوم بشكل كبير، وموجة الطقس السيئ انحصرت في بعض المناطق في محافظات الجمهورية، موضحا أن باقي محافظات الجمهورية والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد بمنأى عن سقوط الأمطار.