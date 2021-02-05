محمد موسى: النظام القطري ما زال يمارس الوحشية ضد معارضيه

قال الإعلامي محمد موسى، إن النظام القطري ما زال يمارس الوحشية ضد معارضيه من النساء والرجال في الدوحة.
وتابع "موسى" خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، إن استمرار مسلسل الانتهاكات المتواصلة في الفترة الأخيرة، كشف جرائم وانتهاكات جديدة والتي تصل إلى حد إسقاط الجنسية والقتل والسجن.
وأشار "موسى"، إلى أن الانتهاكات طالت عددا من الأسرة الحاكمة في قطر، وخرج العديد من أبناء هذه الأسرة ليفضح تميم ونظامه وما يقومون به من انتهاكات وقمع مستمر ضدهم ، الأمر الذى وصل إلى هروب وطرد العديد منهم خارج قطر.
كما تم رصد تسجيل لأحدى السيدات من العائلة الحاكمة بقطر والتى فضحت تميم بسجن الآلاف من أبناء الشعب القطري في السجون، إضافة إلى الرسوم والضرائب التى فرضت على أبناء الشعب القطري ضمن العديد من القرارات القمعية التى يقوم بها النظام القطري ضد أبناء شعبه.