محمد موسى: النظام القطري ما زال يمارس الوحشية ضد معارضيه

قال الإعلامي محمد موسى، إن النظام القطري ما زال يمارس الوحشية ضد معارضيه من النساء والرجال في الدوحة.





وتابع "موسى" خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، إن استمرار مسلسل الانتهاكات المتواصلة في الفترة الأخيرة، كشف جرائم وانتهاكات جديدة والتي تصل إلى حد إسقاط الجنسية والقتل والسجن.





وأشار "موسى"، إلى أن الانتهاكات طالت عددا من الأسرة الحاكمة في قطر، وخرج العديد من أبناء هذه الأسرة ليفضح تميم ونظامه وما يقومون به من انتهاكات وقمع مستمر ضدهم ، الأمر الذى وصل إلى هروب وطرد العديد منهم خارج قطر.





كما تم رصد تسجيل لأحدى السيدات من العائلة الحاكمة بقطر والتى فضحت تميم بسجن الآلاف من أبناء الشعب القطري في السجون، إضافة إلى الرسوم والضرائب التى فرضت على أبناء الشعب القطري ضمن العديد من القرارات القمعية التى يقوم بها النظام القطري ضد أبناء شعبه.



