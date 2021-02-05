وفاء عامر تنعى عزت العلايلي: رحل أحد رواد الفن في مصر

نعت الفنانة وفاء عامر الفنان عزت العلايلي الذي توفي صباح اليوم الجمعة عن عمر ناهز 86 عاما.
ونشرت وفاء عامر صورة للفنان الراحل عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام , وعلقت عليها: "رحل عن عالمنا أحد رواد الفن في مصر.. الفنان العظيم عزت العلايلي.. إنا لله وإنا اليه راجعون.. ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته.. ".
وكان محمود العلايلي -نجل الفنان القدير عزت العلايلي- اعلن وفاة والده صباح اليوم الجمعة 5 فبراير، عن عمر يناهز 86 عامًا.
وكتب محمود -نجل عزت العلايلي- عبر حسابه على فيسبوك: «ثوفى صباح اليوم والدى الفنان عزت العلايلى ، تقام صلاة الجنازة بعد صلاة العصر بجامع المروة بجوار مستشفى دريم لاند».
عزت العلايلي شارك عام 1970 في بطولة فيلم الأرض مع المخرج يوسف شاهين، كأحد أهم أدواره، وشارك أيضا في بطولة فيلم الإختيار مع نفس المخرج عام 1971.
وخلال السبعينيات قدم عددا كبيرا من الأدوار المميزة في أفلام: على من نطلق الرصاص، زائر الفجر، السقا مات، اسكندرية ليه.
وخلال الثمانينات التوت والنبوت، الطوق والأسطورة، الأنس والجن، صرخة ندم، وغيرها، وقبل أن يبدأ التسعينات بفيلم المواطن مصري أمام النجم عمر الشريف.
مع كما اشتهر أيضا بدوره في فيلم الطريق إلى إيلات مع المخرجة انعام محمد علي، والذي نقل حقيقة ما حدث خلال حرب الإستنزاف إلينا جميعا، جعلنا نشعر بالفخر لما سطرته القوات المسلحة من بطولات.