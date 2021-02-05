بـ80 مليون دولار.. فيديو على يوتيوب أحبط بيع تمثال "سفنكس"..خاص

، إن فيديو علي اليوتيوب، سبب نجاح رجال الشرطة في إحباط محاولة بيع التمثال الأثري شبيه أبو الهول"سفنكس" بنطاق مركز شرطة أبو صوير.





وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد"، أن فيديو علي اليوتيوب، كان سببا في الإيقاع بالمتهم، والذي عرض فيه التمثال شبيه ابو الهول" سفنكس" كاملا، وظهرت معه أوراق نقدية فئة ١٠ جنيهات ، واخري لتقويم ميلادي "نتيجة"، معروض للبيع مقابل 80 مليون دولار.





وأوضحت المصادر أنه فور إنتشار الفيديو، تم تتبعه، و تمكن فريق بحثي من مركز شرطة أبو صوير، برئاسة الرائد أحمد جمال رئيس المباحث، من ضبط المتهم والتمثال، والذي كان يخفيه في منطقة جبلية بالمنايف، بنطاق المركز.





ونوهت المصادر، بأن وجود أوراق نقدية وتقويم ميلادي، تعتبر طريقة عرض تقليدية لمروجي وتجار الأثار من خلال الإنترنت، بحيث يراها المشتري عند زيارته لمعاينة القطع الأثرية المعروضة ويطمئن لإجراءات البيع وعدم التقليد.





وأرجعت المصادر سبب ظهور أحبال بالفيديو؛ للتأكيد أن التمثال خرج مباشرة من مكان الحفر، وتم نقله عن طريقها.





وتشكلت لجنة من خبراء وزاره الآثار، بموافقة الدكتور مصطفى وزير امين عام المجلس الأعلى للآثار، برئاسة نصر جبريل إبراهيم، وعضوية كلا من إيهاب محمد رفاعى، محمد صبحى عبدالله، لمعاينة التمثال، وأقرت في تقريرها بأثريته.





كما تشكلت لجنة من أثار الإسماعيلية برئاسة مصطفي حسن نور مدير عام أثار الإسماعيلية، وعضوية كلا من سامح أحمد هاشم مدير الحفائر بمنطقة اثار الاسماعيلية، صفية إسماعيل أحمد مفتشة اثار الاسماعيلية، لمعاينة

الموقع الذي قام المتهم بإخفاء التمثال فيه بالمطاعية المنايف بالاسماعيلية، وأقروا بعدم أثرية مكان إخفاء التمثال الأثري.





وكانت النيابة العامة بمركزي أبو صوير والاسماعيلية، قررت في وقت سابق، في القضية رقم ١٣٥ لسنة ٢٠٢١ اداري ابو صوير بتسليم التمثال المضبوط في القضية إلي وزارة الاثار ونقله إلي إحدي المتاحف الحكومية.