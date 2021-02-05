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إعلامي: تقارير "هيومان رايتس ووتش" تهدف لإيقاف تسليح مصر

الجمعة 05/فبراير/2021 - 09:02 م
صدى البلد
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عبد الخالق صلاح
قال الإعلامي محمد موسى إن التنظيم الدولي للإخوان، يستخدم كل أدواته للتحريض ضد مصر، وعلى رأسها التقارير التحريضية التي تعدها منظمة "هيومان رايتس ووتش"، لأن تنظيم الإخوان الإرهابية يعاني دوليا من حالة الحصار وتجفيف منابع التمويل التي تقوم بها مصر ضد أنشطته المشبوهة.

وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، "أن المصادر التي سربت معلومات منظمة العفو الدولية هي نفسها اللي كشفت في وقت سابق، أن منظمة هيومان رايتس ووتش، تقوم بتزييف تقاريرها بتمويل من التنظيم الدولي للإخوان، لإيقاف تسليح مصر، وهي نفسها المصادر التي أكدت أن قطر تقوم بتمويل منظمة مراسلون بلا حدود ومركز كارينجي في باريس، لتسخيرهم لمواجهة الدولة المصرية".

وتابع: "إصدار منظمة العفو الدولية تقارير تسيء للدولة المصرية، وتدافع في الوقت ذاته عن جماعات تحمل السلاح أمام مؤسسات الدولة والمواطنين مش وليد صدفة، لأن دي  رؤية وإستراتجية محددة لهذه المنظمة الحقوقية الأجيرة.
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